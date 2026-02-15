Большая часть Одессы осталась без водоснабжения

сегодня в 14:05

Из-за аварийного прекращения подачи электричества на сооружениях водоканала, жители остались без воды в Киевском, Приморском, Хаджибейском, а также в части Пересипского района и в Одессе, сообщает «Інфоксводоканал» .

Специалисты энергослужб устраняют повреждения для возобновления электроснабжения. Подача воды будет нормализована после завершения этих работ.

Предполагается, что ситуация будет исправлена в течение текущего дня, 15 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что перебои с электричеством и водой в Одессе фиксировались 13 февраля после прогремевшего взрыва.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.