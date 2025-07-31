Более чем в 100 подъездах Подмосковья ликвидировали захламление мест общего пользования

Лестничные пролеты, коридоры и приквартирные холлы, заполненные посторонними предметами — ухудшают эстетическое восприятие жилого пространства, а также создают угрозу безопасности жильцов. Главная опасность захламления — нарушение требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Меры по устранению нарушений предпринимаются управляющими организациями. Так, в июне специалисты ликвидировали захламление более чем в 100 подъездах Подмосковья.

Например, мероприятия провели в городских округах:

Орехово-Зуево

ул. Мадонская, д. 2;

ул. Юбилейный проезд, д. 1;

ул. Урицкого, д. 43.

Химки

ул. Германа Титова, д. 12к1;

ул. Германа Титова, д. 8;

ул. Германа Титова, д, 10.

Одинцово

ул. Чистяковой, д. 18;

п. Барвиха, д. 30;

ул. Кутузовская, д. 31.

«Захламление мест общего пользования — одна из главных проблем для многих управляющих организаций, ответственных за поддержание должного состояния общего имущества многоквартирных домов. Они обязаны обеспечивать надлежащее состояние мест общего пользования и не допускать захламление, которое может привести к несоблюдению правил пожарной безопасности и санитарных норм. В случае выявления подобных нарушений УО могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Собственникам, в то же время, важно помнить, что общедомовое имущество принадлежит всем жильцам дома, а не является их частной собственностью, поэтому хранить личные вещи в местах общего пользования категорически запрещено», — подчеркнул зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

При обнаружении нарушений — хранения личных вещей соседями за пределами их квартир, жители могут обратиться в свою управляющую организацию или воспользоваться единой диспетчерской службой Московской области через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.