Более тысячи кубометров снега вывезли с улиц Жуковского за сутки

Коммунальные службы и жители Жуковского за последние сутки собрали и вывезли свыше 1 тысячи кубометров снега с городских улиц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Жуковском из-за сильных снегопадов был создан специальный штаб для мониторинга и координации уборки города. Благодаря его работе определялись наиболее заснеженные участки, на которые направляли технику и рабочих.

Круглосуточно на уборке снега трудились более 240 человек и 40 единиц техники. В первую очередь очищали остановки общественного транспорта, дворы, проезжие части и тротуары. Глава городского округа Андроник Пак подчеркнул, что все службы и управляющие компании работают в постоянном взаимодействии для оперативной очистки города.

В уборке снега также участвовали жители и активисты местного отделения «Волонтеров Подмосковья». Андроник Пак поблагодарил горожан и молодежь за помощь в ликвидации последствий снегопада.

По данным администрации, за 10 января с улиц Жуковского вывезли свыше 1 тысячи кубометров снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.