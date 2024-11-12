Более чем в 600 квартирах Подмосковья нормализована температура воды за октябрь

Качественное и бесперебойное горячее водоснабжение — залог комфортной жизни. Температура горячего водоснабжения в квартирах должна составлять не менее 60 градусов. Невыполнение этих норм может привести к росту опасных бактерий при низкой температуре, а превышение — к ожогам у пользователей и износу систем водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Управляющие компании обязаны контролировать качество воды, подаваемой на их объекты, обеспечивая соответствие всем санитарным нормам и стандартам. УК также должны информировать жителей о результатах проверок и предпринимать необходимые меры в случае выявления нарушений.

Так, в октябре по заявкам жителей на территории Подмосковья при содействии инспекторов министерства были выполнены работы по приведению параметров температуры горячей воды в соответствие с нормативными значениями в более чем 600 квартирах региона.

Если заметили отклонения в температуре горячей воды в квартире, стоит обратиться в управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.