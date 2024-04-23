Более чем в 600 домах Подмосковья отремонтировали межпанельные швы

Сырость, холодные стены, плесень, подтеки, сквозняки, промерзание и потеря тепла — одни из признаков того, что панельный дом требует утепления. УК должны проводить осмотры МКД на наличие дефектов два раза в год: осенью и весной. И по мере выявления местных разрушений обязаны выполнять герметизирующие заделки стыков, не допуская их дальнейшего развития. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

Так, с начала года под контролем инспекторов управляющие компании отработали более 600 заданий по проведению герметизации межпанельных швов и стыков стеновых панелей.

В городском округе Домодедово работы провели, к примеру, в Северном микрорайоне на Речной улице в доме № 12, в селе Домодедово на Высотной улице, в доме № 3, в Центральном микрорайоне, на улице Коломийца, в доме № 6 и улице Кирова, в доме № 17к1. А также в селе Ильинское на Бригадной улице в домах № 61 и 106.

В случае возникновения проблем в жилищно-коммунальной сфере можно оставить заявку по короткому номеру 122*4, где вызов примет робот Женя. Или обратиться в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

УК обязана взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.