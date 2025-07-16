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Более чем в 500 подъездах МКД Подмосковья восстановили освещение в июне

С начала июня по заявкам жителей на линию Единой диспетчерской службы специалисты коммунальных служб отремонтировали системы освещения более чем в 500 подъездах и входных группах МКД Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Работы включают замену ламп, ремонт проводки, восстановление неисправных осветительных приборов. При необходимости меняют выключатели и силовые кабели.

За освещение в местах общего пользования отвечает управляющая организация. Работы выполняются под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

При отсутствии света жители могут обратиться напрямую в УО или через портал Единой диспетчерской службы ЕДС МО. Управляющая организация обязана принять заявку и выполнить работы в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.