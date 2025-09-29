Более чем в 50 МКД Подмосковья восстановили работоспособность вентиляции в августе

По обращениям жителей на линию единой диспетчерской службы Московской области управляющие организации восстановили работоспособность вентиляции более чем в 50 МКД региона в августе, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Вентиляция в многоквартирном доме должна работать бесперебойно. Ее задача обеспечивать качество воздуха и поддерживать оптимальный микроклимат. Отметим, что управляющие организации несут ответственность за регулярные проверки и обязаны устранять выявленные дефекты.

Так, например, работы прошли по следующим адресам:

г. Мытищи: ул. Кадомцева, д. 4; пер. 1-й Стрелковый, д. 1.

г. Домодедово: мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, д. 31; мкр. Центральный, ул. Корнеева, д. 44.

г. Люберцы: пр-кт. Октябрьский, д. 298; ул. Юности, д. 3.

«Ответственность за ремонт и содержание вентиляции возложена на управляющую организацию дома. Наши инспекторы проводят проверки по факту всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ. Особую важность представляют собой системы вентиляции в домах с газовым оборудованием», — ранее отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Напоминаем жителям Московской области, в случае, если вы обнаружили, что вентиляция в МКД не работает, следует сообщить об этом в единую диспетчерскую службу региона через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ – это как раз на работу управляющих компаний», – сказал Воробьев.