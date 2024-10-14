Более чем в 5 тыс подъездах Подмосковья обновили стены и потолки в 2024 году

С начала года под контролем министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области специалисты коммунальных служб покрасили стены и потолки более чем в 5 тыс. подъездах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Покраска стен и потолков в подъездах — важная процедура, которая не только улучшает эстетический вид, но и защищает поверхности от износа и загрязнений, продлевая их срок службы.

Управляющие организации обязаны следить за состоянием окрасочного слоя и обновлять его при необходимости.

Жильцы ежемесячно вносят платежи за ремонт, который включает как текущие, так и капитальные работы.

Текущий ремонт включает в себя аварийные работы и устранение различных дефектов, таких как восстановление поврежденного остекления окон, ремонт напольной плитки и почтовых ящиков, а также покраску стен и потолков в подъездах, которые со временем теряют свой первоначальный вид.

В случае необходимости окрашивания стен и потолков в подъезде — обращайтесь в свою управляющую организацию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.