Более чем в 4,3 тыс подъездах Подмосковья убрались в сентябре по заявкам жителей

Чистота и порядок в подъездах многоквартирных домов Подмосковья входит в обязательства управляющих организаций, которые должны обеспечивать качественную и своевременную уборку. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Ежедневно сотрудники УО обязаны проводить влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, а также убирать территории перед мусоропроводами и мыть полы в лифтах.

Для лестничных площадок и маршей на этажах выше второго этажа влажное подметание должно осуществляться не реже одного раза в неделю.

Так, в сентябре по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу Подмосковья управляющие организации выполнили уборку более чем в 4 300 подъездах МКД.

Контроль отработки задач производится специалистами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По вопросам уборки в местах общего пользования жители региона могут обратиться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.