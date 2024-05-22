Более чем в 40 жилых домах Люберец специалисты проводят капитальный ремонт

В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов, в настоящее время работы ведутся в 42 МКД, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В текущем году в плане провести капремонт в 153 МКД: в городе Люберцы — 78, Малаховка — 36, Красково — 19, Октябрьский — 8, Томилино — 12. В настоящее время в работе находятся 42 многоквартирных дома. Общестроительные работы проводят две подрядные организации: ООО „ВАТАГА“ — в 80 домах, АО „ЛГЖТ“ — в 43. Работы по замене системы газоснабжения произведет ООО „СПЕЦГАЗСТРОЙ“ — в 32 МКД», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что подрядные организации приступили к работе в 42 домах.

«В настоящее время ремонт уже ведется в городе Люберцы — в 24 домах, в Томилине — в 3, в Малаховке — в 9, в Краскове — в 6. В этих МКД проводятся следующие виды работ: ремонт 5 фасадов, 23 крыш, внутридомовых инженерных систем в 17 МКД, в том числе в 6 МКД замена системы газоснабжения. Выполнена замена системы газоснабжения в 4 МКД (2 в — городе Люберцы, 2 — в Малаховке)», — уточнил глава округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.