Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:13

Более чем в 350 подъездах Подмосковья прошел ремонт перил и поручней

Перила и поручни необходимы для обеспечения безопасности и удобного перемещения по лестничным маршам. Поэтому за надлежащим состоянием этого элемента важно внимательно следить. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, по заявкам жителей управляющие организации региона провели ремонт ограждающих перил и поручней в более чем 350 подъездах с начала года.

УК необходимо проводить регулярный осмотр мест общего пользования. Если будут выявлены дефекты они обязаны провести ремонт.

Каждая деталь имеет значение, и забота о состоянии таких элементов, как перила и поручни, поможет создать безопасное и удобное пространство для всех проживающих.

При обнаружении дефектов перил или поручней — обратитесь в свою управляющую компанию или подайте заявку через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.