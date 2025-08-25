Более чем в 30 тыс подъездах Подмосковья провели уборку за полгода

Собственники помещений обеспечивают надлежащее содержание общего имущества путем заключения договора управления МКД с управляющей организацией. Так, по заявкам жителей специалисты УО Московской области выполнили уборку от мусора и грязи в более чем 30 тыс. подъездах. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Поддержание чистоты в подъездах — важное условие комфортного проживания в многоквартирных домах.

Примеры адресов, где была проведена уборка:

Орехово-Зуево: ул. Урицкого, дом № 49А; ул. Северная, дом № 4; ул. Мадонская, 24; проезд Бондаренко, дом 12.

Домодедово: с. Ильинское, дом № 20; п. Повадино, дом № 14; с. Вельяминово, дом № 30; мкр. Центральный, ул. Кирова, дом № 13к1.

Наро-Фоминск: ул. Ленина, дом № 33А; ул. Полубоярова, дом № 5; пл. Свободы, дом № 15; ул. Рижская, дом № 1.

Если в подъезде уборка выполнена некачественно или не проводилась вовсе, необходимо обратиться в свою управляющую организацию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.