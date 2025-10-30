Более чем в 270 подъездах Подмосковья отремонтировали напольное покрытие в сентябре

Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда устанавливают четкие требования к состоянию напольных покрытий в местах общего пользования. Управляющие организации должны содержать их в чистоте, устранять повреждения по мере выявления, восстанавливать защитно-отделочные покрытия, не допускать длительного увлажнения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в сентябре коммунальные службы под контролем министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели ремонт конструкций полов, ступеней и лестниц в более чем в 270 подъездах Подмосковья.

Работы проводились в городском округе Балашиха на улице Ситникова, дом 4. В городском округе Подольск на улице Ульяновых, дом 15. А также в городском округе Люберцы на улице Кирова, дом 9к1.

При обнаружении нарушения целостности ступеней, лестниц и напольного покрытия в подъездах жители Московской области могут обратиться в единую диспетчерскую службу региона через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.