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Более чем в 27 тыс МКД Подмосковья произведена изоляция трубопроводов отопления

С начала года инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области лично проверили выполненные работы по изоляции трубопроводов системы отопления более чем в 27 тыс. многоквартирных домах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изоляция трубопроводов отопления — важная мера для снижения теплопотерь и предотвращения негативного воздействия на трубопровод. Это способствует эффективной работе коммунальной системы.

Управляющие компании обязаны обеспечивать изоляцию трубопроводов отопления. Все расходы на выполнение работ учтены в общей сумме квартплаты.

Жители региона могут оставить заявку в Единую диспетчерскую службу Московской области на портале ЕДС МО для наиболее оперативного способа решения жилищно-коммунальных вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.