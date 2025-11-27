Более чем в 200 подъездах Подмосковья отремонтировали полы, лестницы и ступени

Комфортное проживание в многоквартирных домах невозможно без надлежащего состояния элементов общедомового имущества. Особое значение имеют полы, лестничные пролеты и ступени, которые обеспечивают безопасное передвижение жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Так, в октябре коммунальные службы Московской области провели работы по восстановлению полов, ступеней и лестниц более чем в 200 подъездах МКД.

Ремонт осуществлялся по заявкам жителей в единую диспетчерскую службу региона, а контроль за их выполнением вели инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Механизм обращения для жителей предельно прост: при обнаружении повреждений в подъезде необходимо обратиться в свою управляющую организацию. Также можно сообщить в единой диспетчерской службы через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.