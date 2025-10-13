Более чем в 200 подъездах Подмосковья отремонтировали оконные конструкции в сентябре

Текущий ремонт оконных конструкций в подъездах многоквартирных домов — прямая обязанностью управляющих организаций. Работы выполняются за счет средств, поступающих от жителей за содержание общего имущества, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Управляющие организации обязаны проверять работоспособность отопления в местах общего пользования, а также состояние входных дверей и окон. Для сохранения тепла окна должны иметь двойное остекление, также следует исключить все прорехи и щели — они снижают энергоэффективность дома», — ранее сообщал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Ремонтные мероприятия включают:

замена поврежденного остекления;

ремонт и замена неисправной фурнитуры;

устранение дефектов рам и створок;

герметизация стыков и швов;

восстановление системы водоотвода.

Ремонтные работы обеспечивают энергоэффективность здания. Все конструкции должны соответствовать требованиям по теплозащите и звукоизоляции.

Так, по заявок жителей, поступивших в единую диспетчерскую службу за сентябрь, управляющие организации провели ремонт окон более чем в 200 подъездах региона. Например, работы проведены в городском округе Красногорск, Павшинский б-р, дом 4, в Подольске, на ул. Мира, д. 15 и г. Дмитров, на ул. Таборная, д. 4.

При обнаружении повреждений оконного блока жители могут обратиться в свою УО или на линию единой диспетчерской службы ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.