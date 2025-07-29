Более чем в 200 подъездах Подмосковья отремонтировали оконные конструкции в июне

По заявкам жителей, поступившие в единую диспетчерскую службу за июнь, управляющие организации провели ремонт окон более чем в 200 подъездах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Текущий ремонт оконных конструкций в подъездах многоквартирных домов — прямая обязанностью управляющих организаций. Работы выполняются за счет средств, поступающих от жителей за содержание общего имущества.

Ремонтные мероприятия включают:

замена поврежденного остекления;

ремонт и замена неисправной фурнитуры;

устранение дефектов рам и створок;

герметизация стыков и швов

восстановление системы водоотвода.

Ремонтные работы обеспечивают энергоэффективность здания. Все конструкции должны соответствовать требованиям по теплозащите и звукоизоляции.

Также в рамках подготовки к отопительному сезону специалисты проводят тщательный осмотр оконных конструкций для выявления дефектов. Внимание уделяется проверке герметичности и работоспособности запорных механизмов.

«Сейчас в регионе активно ведется подготовка многоквартирных домов к зиме. Управляющие компании обязаны проверить работоспособность отопления в местах общего пользования, а также состояние входных дверей и окон. Для сохранения тепла окна должны иметь двойное остекление, также следует исключить все прорехи и щели — они снижают энергоэффективность дома», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

При обнаружении повреждений оконного блока жители могут обратиться в свою УО или на линию единой диспетчерской службы ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.

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