Более чем в 1,7 тыс МКД Подмосковья устранили захламление мест общего пользования

Загроможденные лестничные площадки, забитые коридоры и заставленные приквартирные холлы — все это не только портит внешний вид подъезда, но и является нарушением правил пожарной безопасности. Управляющие организации региона под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с начала года выполнили ликвидацию захламления межквартирных холлов и мест общего пользования более чем в 1,7 тыс. МКД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, мероприятия проведены в городских округах:

Шатура: у. Школьная, д. 20, ул. Жарова, д. 3;

Орехово-Зуево: ул. Володарского, д. 17, ул. Иванова, д. 1;

Пушкино: ул. Писаревская, д. 13А, ул. Добролюбова, д. 56.

«Захламление мест общего пользования — одна из главных проблем для многих управляющих организаций, ответственных за поддержание должного состояния общего имущества МКД. Они обязаны обеспечивать надлежащее состояние мест общего пользования и не допускать захламление, которое может привести к несоблюдению правил пожарной безопасности и санитарных норм. Собственникам важно помнить, что общедомовое имущество принадлежит всем жильцам дома, а не является их частной собственностью, поэтому хранить личные вещи в местах общего пользования категорически запрещено», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Жителям напоминаем, если в вашем подъезде соседи хранят свои вещи за пределами квартиры — сообщайте в свою УО или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.