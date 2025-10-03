Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 22:02

Более чем в 1,5 тыс подъездах МКД Подмосковья восстановили освещение за сентябрь

В сентябре по заявкам жителей на горячую линию Единой диспетчерской службы специалистами коммунальных служб были отремонтированы системы освещения более чем в 1 500 подъездах и входных группах многоквартирных домов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Работы включают замену ламп, ремонт проводки, восстановление неисправных осветительных приборов. При необходимости меняют выключатели и силовые кабели.

За освещение в местах общего пользования отвечает управляющая организация. Работы выполняются под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

При отсутствии света жители могут обратиться напрямую в УО или через портал Единой диспетчерской службы ЕДС МО. Управляющая организация обязана принять заявку и выполнить работы в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связано с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.