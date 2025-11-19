Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 15:48

Более чем в 130 подъездах МКД Подмосковья восстановили освещение в октябре

За октябрь по заявкам жителей на линию единой диспетчерской службы специалисты коммунальных служб отремонтировали системы освещения более чем в 130 подъездах и входных группах многоквартирных домов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Работы включали замену перегоревших ламп, устранение дефектов электропроводки, восстановление работоспособности светильников. По мере необходимости менялись также вышедшие из строя выключатели и силовые кабели.

Освещение мест общего пользования является обязанностью управляющей организации, а выполнение работ контролируется инспекторами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

При отсутствии света жители могут обратиться напрямую в УО или через портал единой диспетчерской службы ЕДС МО. Управляющая организация обязана принять заявку и выполнить работы в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.