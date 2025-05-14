Более чем в 100 тыс квартирах Подольска проверят газовое оборудование

В Подольске более 100 тысяч квартир подключены к газу. До начала нового отопительного сезона власти округа планируют провести техническое обслуживание газового оборудования в каждой из них. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это вопрос не только комфорта, но прежде всего безопасности. Радует, что большинство жителей это понимают. Использование газа требует исправного состояния дымоходов и вентиляции — они должны проверяться не реже трех раз в год. К сожалению, проблема недопуска специалистов Мособлгаза по-прежнему остается актуальной. А это может привести к отключению ресурса во всем доме», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Он отметил, что проверки все равно проведут, даже если в назначенный день не получилось. В случае отказа доступ будет обеспечен через суд. Кроме того, за отказ предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей.

В округе продолжат разъяснительную работу, в том числе еженедельные встречи с жителями в формате «Управдом», публикацию графиков работы специалистов на сайте mosoblgaz.ru. Усилят взаимодействие со старшими по домам и будут согласовывать график проверок за месяц. Жители могут выбрать удобную дату техобслуживания через личный кабинет Мособлгаза или своего участкового газовщика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.