Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:05

Более чем в 100 подъездах Подмосковья покрасили стены и потолки в июне

Подъезды многоквартирных домов требуют периодического ремонта и обновления стен и потолков. Их покраска — важная процедура, помогающая обновить внешний вид. Так, за июнь коммунальные службы Подмосковья покрасили стены и потолки более 100 подъездов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Обязанность по поддержанию надлежащего состояния подъезда лежит на управляющей организации, которая осуществляет осмотр помещений и проводит необходимые ремонтные работы.

Все работы проведены по заявкам жителей в единую диспетчерскую службу Подмосковья, а контроль за исполнением осуществляли инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Если в вашем подъезде возникла необходимость в проведении работ по ремонту — обратитесь в свою управляющую организацию или единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.

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