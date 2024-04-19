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Более чем в 100 домах Красногорска отремонтируют систему газоснабжения в 2024 г

На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту систем газоснабжения. Так, в нынешнем году более чем в 100 домах Красногорска капитально отремонтируют систему газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Московская область — один из первых регионов, который начал проводить ремонт систем газоснабжения в рамках программы капитального ремонта, сейчас он занимает первое место по объему проводимых работ.

«В Подмосковье с 2016 года фондом капитального ремонта отремонтированы системы газоснабжения в 2 000 многоквартирных домов», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В рамках программы капитального ремонта систем газоснабжения в городском округе Красногорск в 2024 году будет отремонтировано 106 домов, в том числе работы пройдут по следующим адресам:

г. Красногорск, д. Путилково, дом № 7;

г. Красногорск, д. Путилково, дом № 8;

г. Красногорск, д. Путилково, дом № 9;

г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Большевистская, дом № 12;

г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Геологов, дом № 1;

г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Елизарова, дом № 22А;

г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Северная, дом № 53;

г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Северная, дом № 53А;

г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Северная, дом № 55;

г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Северная, дом № 57/21 и др.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области жители региона могут на интерактивной карте фонда капитального ремонта, размещенной на сайте.

«Важное нововведение в части программы по ремонту систем газоснабжения — обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире в рамках программы. В планах до 2025 года установить порядка 100 тыс. датчиков загазованности», — отметил гендиректор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ранее работы по ремонту газа в доме проводились совместно с ремонтом и утеплением фасада, но уже третий год подряд эти мероприятия проводятся независимо от фасадных работ.

Дополнительно, в части вопросов безопасности, при капремонте систем газоснабжения (внутридомового газопровода), используются газовые краны, имеющие 3 степени защиты: от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа.

В 2023 году отремонтировали системы газоснабжения в 28 МКД.

Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования, осуществляется по истечении установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования или сроков, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.

По истечении 30 лет со дня ввода в эксплуатацию газопровода, необходимо провести или техническое диагностирование газопровода, или, если диагностирование не проводилось, замену внутридомового газопровода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.