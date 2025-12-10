Более чем в 1 тыс МКД Подмосковья восстановили работоспособность вентиляции за год

Система вентиляции — важная часть инженерного оборудования дома. От ее правильной работы зависит свежий воздух в подъездах и квартирах, отсутствие неприятных запахов, стабильный микроклимат и защита помещений от сырости и плесени. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Регулярная проверка помогает вовремя выявить засоры, нарушения тяги и другие проблемы, которые могут повлиять на комфорт и безопасность жителей.

Как проводится обслуживание:

Плановый осмотр вентиляционных шахт.

Очистка вентиляционных каналов.

Проверка вентиляции в подъездах.

Проверка вентиляции в квартирах. Специалисту требуется доступ в помещение, чтобы убедиться, что вентиляционный канал работает правильно и не перекрыт конструкциями или перепланировками.

Так, по обращениям жителей на линию единой диспетчерской службы Московской области управляющие организации восстановили работоспособность вентиляции в 1 тыс. МКД региона за год.

«Ответственность за ремонт и содержание вентиляции возложена на управляющую организацию дома. Наши инспекторы проводят проверки по факту всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ. Особую важность представляют собой системы вентиляции в домах с газовым оборудованием», — ранее отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Напоминаем жителям Московской области, в случае, если вы обнаружили, что вентиляция в МКД не работает, следует сообщить об этом в свою управляющую организацию или через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ – это как раз на работу управляющих компаний», – сказал Воробьев.