Более чем на 3,8 млн руб оштрафовали подмосковные УК за нарушения в содержании МКД

В конце ноября на территории Московской области состоялось плановое рассмотрение административных дел по жилищному надзору, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ведомстве, на рассмотрение было вынесено 35 административных дел, возбужденных в 17 городских и муниципальных округах:

Балашиха, Богородский, Бронницы, Воскресенск, Домодедово, Дзержинский, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Пущино, Раменский, Реутов, Серебряные Пруды, Серпухов, Ступино, Чехов, Шатура, Электросталь, Электрогорск.

Итоги:

решения вынесены по 32 делам;

общая сумма наложенных штрафов 3,8 рублей;

количество предупреждений — 9.

Основные нарушения:

содержание общего имущества МКД с нарушениями;

несоответствие параметров коммунальных услуг — горячее водоснабжение;

отсутствие общедомовых приборов учета;

нарушения в расчетах за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.