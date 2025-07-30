Более чем на 34 млн рублей оштрафовали нарушителей в Подмосковье с помощью ИИ

На территории Московской области работают шесть автомобилей с системами искусственного интеллекта для автоматического мониторинга городских территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Система помогает выявлять:

мусор и свалки;

вандальные надписи;

поломки освещения;

нарушения на контейнерных площадках.

«На сегодняшний день в нашем арсенале 6 „умных“ машин — это мобильные комплексы, которые ежемесячно фиксируют более 8 тыс. дефектов, связанных с состоянием контейнерных площадок, в том числе с неправильной парковкой вблизи КП, ямами во дворах, складированием снега и несанкционированными граффити. Работа ведётся эффективно — автомобили действительно упрощают процесс фиксации нарушений, поэтому с удовольствием делимся практиками цифровизации с другими регионами», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, за полгода работы наложено штрафов на сумму более 34 млн рублей. Муниципалитеты-лидеры по суммам взысканий:

Одинцовский — 3,5 млн руб.

Солнечногорский — 2,6 млн руб.

Подольск — 1,9 млн руб.

Ленинский — 1,8 млн руб.

При выявлении нарушений профильным службам дается время на устранение, затем проводится повторная проверка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.