Более чем на 34 млн рублей оштрафовали нарушителей в Подмосковье с помощью ИИ
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области работают шесть автомобилей с системами искусственного интеллекта для автоматического мониторинга городских территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Система помогает выявлять:
- мусор и свалки;
- вандальные надписи;
- поломки освещения;
- нарушения на контейнерных площадках.
«На сегодняшний день в нашем арсенале 6 „умных“ машин — это мобильные комплексы, которые ежемесячно фиксируют более 8 тыс. дефектов, связанных с состоянием контейнерных площадок, в том числе с неправильной парковкой вблизи КП, ямами во дворах, складированием снега и несанкционированными граффити. Работа ведётся эффективно — автомобили действительно упрощают процесс фиксации нарушений, поэтому с удовольствием делимся практиками цифровизации с другими регионами», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Так, за полгода работы наложено штрафов на сумму более 34 млн рублей. Муниципалитеты-лидеры по суммам взысканий:
- Одинцовский — 3,5 млн руб.
- Солнечногорский — 2,6 млн руб.
- Подольск — 1,9 млн руб.
- Ленинский — 1,8 млн руб.
При выявлении нарушений профильным службам дается время на устранение, затем проводится повторная проверка.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.