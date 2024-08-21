Более 900 тыс человек посетило подмосковную интерактивную карту капремонта МКД
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Более 900 тыс. человек посетило интерактивную карту капитального ремонта МКД, размещенную на сайте регионального фонда капитального ремонта общего имущества собственников (ФКР). На карте представлена актуальная, детализированная информация о датах и объемах ремонтов многоквартирных домов по региональной программе капремонта общего имущества, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
«Цифра посещения Карты довольна внушительная, можно сказать, что этот сервис очень востребован жителями, так как карту посетил почти каждый третий собственник квартиры или член его семьи», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Он также напомнил, что программа капитального ремонта стартовала в 2014 году и продлится до 2058 года.
«На текущий момент в регионе мы провели работы капитального характера в более 18 тыс. многоквартирных домах, что составляет 40% от общего количества домов, входящих в программу. Благодаря этой работе мы улучшили жилищные условия порядка 3,5 млн жителей региона. В этом году у нас в планах отремонтировать более 4,3 тыс. домов, а к 2058 году приведем в порядок каждый дом, вошедший в программу капремонта, что составляет более 44 тыс. домов», — заключил Антон Велиховский.
Интерактивная карта размещена во вкладке «Карта» по адресу: https://fkr-mosreg.ru/map/ на официальном сайте ФКР. Здесь каждый пользователь может без предварительной регистрации легко найти свой дом или, к примеру, дом своих пожилых родителей.
В разделе будет предоставлена детальная информация о том, включен ли дом в программу капремонта, дата постройки и этажность дома, количество квартир, общая и жилая площадь, объем выполняемых по капитальному ремонту работ, сумма затрат на ремонт, сроки и виды работ, наименование подрядной организации, а также контакты регионального органа технического надзора.
В случае неудовлетворенности качеством выполняемых работ или бездействия подрядной организации, на интерактивной карте имеется специальная функция, посредством которой жители могут направить жалобу или обращение. Если жалобы подтвердятся, то компанию-подрядчика Фонд капремонта обяжет устранить недочеты или, в случае грубых нарушений, оштрафует и расторгнет с ней контракт.
В Подмосковье самая масштабная программа капитального ремонта в России. За 10 лет, с 2014 года, по программе капремонта ФКР заменил все лифты старше 25 лет, более 13,3 тыс. лифтов, отремонтировал более 10 тыс. кровель, более 4,3 тыс. фасадов, отремонтировал системы газоснабжения в более 3 тыс. домах. Особое внимание уделяется осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых зданий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.
«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.