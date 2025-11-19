Более 900 человек прошли обучение по профессиям ЖКХ в Подмосковье с начала года

С начала года 910 работников прошли первичную подготовку в учебно-курсовом комбинате ЖКХ Московской области. Наибольшее число специалистов подготовили Щелково, Жуковский, Красногорск и Наро-Фоминск, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В 2024 году учебно-курсовой комбинат ЖКХ Московской области подготовил 910 новых специалистов для отрасли. Обучение проходили жители разных муниципалитетов региона, среди которых больше всего выпускников оказалось из Щелково — 434 человека, Жуковского — 152, Красногорска — 125 и Наро-Фоминска — 119.

Слушатели осваивали востребованные профессии, такие как электрогазосварщик, электромонтер, слесарь-сантехник, кровельщик, оператор котельной, а также специалист по охране труда и промышленной безопасности.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Программы обучения были разработаны с учетом современных требований к эксплуатации электрооборудования, очистных сооружений, насосных станций, а также с акцентом на промышленную и экологическую безопасность.

Для желающих доступны различные направления подготовки, ознакомиться с которыми можно на сайте учебно-курсового комбината.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.