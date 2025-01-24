Более 90 подъездов отремонтируют в Электростали в 2025 году

На территории городского округа Электросталь в 2025 году планируется провести ремонт в 93-х подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 30-ти подъездах работы пройдут по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с софинансированием из муниципального бюджета. В рамках данного ремонта будут заменены двери, окна, почтовые ящики, также обновят входные группы, напольную плитку в тамбуре, покрасят стены и потолки, проведут монтаж современного энергосберегающего освещения.

Еще 63 подъезда в многоквартирных домах управляющие организации города отремонтируют в рамках текущего ремонта. Здесь перечень работ будет зависеть от того, что именно необходимо отремонтировать на конкретных лестничных площадках.

В 2024 году в рамках региональной программы «Формирование современной комфортной городской среды» было отремонтировано 54 подъезда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.