Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 14:40

Более 90 компаний Московской области получили лицензии на управление МКД

Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области осуществляют контроль за деятельностью управляющих компаний в сфере управления многоквартирными домами региона, которая подлежит лицензированию. Это требование необходимо для того, чтобы повысить качество обслуживания МКД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с начала года министерством предоставлено 99 лицензий организациям на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД, а аннулировано 4.

Получение документа дает право на включение в реестр лицензируемых организаций Подмосковья.

Подать заявление на получение лицензии организация может на региональном портале госуслуг. Срок рассмотрения составляет 28 рабочих дней.

Лицензионные требования предусматривают и обязательную сдачу квалификационного экзамена, после которого руководителю управляющей организации выдается специальный документ. С начала года было выдано 139 квалификационных аттестатов.

Управляющая организация отвечает за состояние общедомового имущества и обязана содержать подъезды, лифты, лестницы, чердаки, подвалы, крыши, инженерные системы и придомовую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.