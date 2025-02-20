Более 90 единиц техники задействовано в ликвидации последствий снегопада в Ленинском

Дорожные и коммунальные службы Ленинского городского округа продолжают работу по расчистке снега на муниципальных дорогах и во дворах. Обильные осадки выпали на территории Подмосковья за прошедшие двое суток. На борьбу с их последствиями выведены 38 единиц техники предприятия «ДорСервис» и 53 единицы — задействовало МБУ «Благоустройство». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ежедневно в содержании муниципальных дорог задействованы 75 рабочих и 38 единиц спецтехники. Использование как механизированного, так и ручного труда позволяет в нормативные сроки провести противогололедную обработку и очистку от снега проезжей части и объектов дорожной инфраструктуры, нормализовав дорожную обстановку», — сказал заместитель директора муниципального предприятия «ДорСервис» Андрея Мигицкого.

Сразу после снегопада в первую очередь производится расчистка наиболее загруженных дорог, а также дорог, по которым ходит общественный транспорт и школьные автобусы. В приоритетном порядке обрабатываются также остановки и опасные участки.

На придомовых территориях и общественных пространствах Ленинского округа также продолжается ликвидация последствий снегопада. Муниципальным предприятием «Благоустройство» к этой работе привлечены 140 сотрудников и 53 единицы спецтехники. Также дополнительную коммунальную технику и рабочих для содержания своих дворов привлекли управляющие компании.

С начала зимнего сезона в Ленинском городском округе на снегоплавильную станцию вывезли больше 5 тысяч кубометров снега. 2 300 кубов — с дорог и порядка 3 100 кубов — с придомовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.