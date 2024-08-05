Более 9 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в столице с начала года

В столице отремонтировали с начала 2024 года более 9 тыс. подъездов многоквартирных жилых домов. Содержание подъездов в нормативном состоянии особенно контролируют, в городе есть единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году запланированы работы в свыше 14,7 тыс. подъездов, из них более 9 тыс. уже отремонтированы», — сообщил он.

Заммэра рассказал, что в обязательном списке работ находится косметический ремонт — это покраска входных групп, потолков и стен. Если нужно, специалисты ремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах. Проводят ремонт перил и ступеней, замену табличек этажности и осветительных приборов.

В рамках работ специалисты убирают в специальные короба электрическую проводку, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции.

Бирюков рассказал, что о датах начала ремонта жители узнают заранее, информация появляется на информационных стендах и в местах общего пользования.