Более 9 тыс км тепловых сетей Подмосковья готовы к зиме

Подмосковье активно завершает подготовку к отопительному сезону 2024–2025 года. На сегодняшний день проверено более 93% тепловых сетей региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» обследовали в 57 муниципалитетах 9924 километров сетей из 10606 имеющихся в Подмосковье. В ходе гидравлических испытаний выявлено 1880 утечек, которые были оперативно устранены.

«Подготовка к зиме — один из ключевых приоритетов нашей работы. Мы активно проводим гидравлические испытания, выявляем и устраняем утечки. Это позволяет нам значительно снизить риск аварийных ситуаций в отопительный сезон и обеспечить бесперебойное снабжение теплом жителей Подмосковья. Наши усилия направлены на обеспечение безопасности и комфорта всех граждан», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Наибольшее количество утечек выявлено в городском округе Химки (704), Подольске (232), Балашихе (94), Солнечногорске (73) и Сергиевом Посаде (70). Эти муниципалитеты уже провели повторные испытания после устранения повреждений и подтвердили готовность к отопительному сезону.

С начала гидравлических испытаний, которые стартовали 5 апреля, оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 3398 выездов, обеспечив проверку и ремонт тепловых сетей в различных муниципалитетах. 36 муниципалитетов полностью проверили свои сети, 13 — более 90%.

В общей сложности специалисты учреждения с начала года совершили 6 288 выездов, включая 1 021 выезд рабочих бригад и 5 267 — оперативных групп. Только за прошедшую неделю оперативные группы МОС АВС выезжали 102 раза в муниципальные образования региона. Из 226 технологических сбоев 74 касались горячего, 38 — холодного водоснабжения, 113 — электроснабжения.

Все эти масштабные работы показывают, что Подмосковье готово к зиме, и обеспечивают безопасное прохождение отопительного сезона для миллионов жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.