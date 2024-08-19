Более 85% теплосетей Подмосковья протестировали на готовность к зиме

Подмосковье активно готовится к зимнему сезону. На сегодняшний день специалисты ГКУ МО «МОС АВС» протестировали более 85% тепловых сетей региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

За минувшую неделю на контроль МОС АВС было поставлено 212 технологических нарушений, из которых 65 касались горячего и 16 — холодного водоснабжения. Это свидетельствует о снижении числа инцидентов по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 76 и 31 нарушение соответственно. Оперативные группы МОС АВС выполнили 150 выездов в муниципальные образования региона и реализовали 26 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защите.

«Подготовка к зимнему сезону требует высокой степени ответственности и слаженной работы всех служб. Проверка более 85% тепловых сетей региона свидетельствует о нашем серьезном подходе к задаче. Главная цель — обеспечить бесперебойное теплоснабжение для жителей Подмосковья в зимний период», — министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

С начала года специалисты МОС АВС уже выполнили 5 845 выездов в муниципалитеты региона, включая 934 выезда рабочих бригад и 4 911 выездов оперативных групп. Подготовка к зимнему периоду продолжается, и специалисты МОС АВС продолжают работать над повышением надежности и безопасности тепловых сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.