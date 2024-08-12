Более 83% теплосетей Подмосковья уже протестировали на готовность к зиме

Подмосковье активно готовится к зимнему сезону: на данный момент специалисты МОС АВС проверили более 83% тепловых сетей региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

С 5 августа, когда стартовали гидравлические испытания, в 57 муниципалитетах Подмосковья обследовано 8 820 (8 496 — на прошлой неделе) км трубопроводов из 10 606 имеющихся. В ходе проверок было выявлено 1 342 утечки (1 324 — на прошлой неделе), что позволяет своевременно устранять неисправности и обеспечивать надежное теплоснабжение в зимний период. Выполнено 2 998 (2 918 по состоянию на прошлую неделю) выездов в муниципалитеты.

В течение последней недели МОС АВС зафиксировала 221 технологическое нарушение, из которых 76 касались горячего водоснабжения, а 31 — холодного. Оперативные группы провели 130 выездов для устранения проблем в муниципалитетах.

С начала года специалисты МОС АВС выполнили 5 670 выездов, из которых на место происшествия 909 раз выезжали рабочие бригады и 4 761 — оперативные группы.

«Наша главная задача — это обеспечить стабильную и бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения в зимний период. Проведение гидравлических испытаний и устранение выявленных проблем — это важнейшие этапы подготовки к зиме. Мы делаем все возможное, чтобы жители Подмосковья не испытывали никаких неудобств в холодное время года», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Полностью проверены тепловые сети 21 муниципалитета Подмосковья. Выполнение таких масштабных проверок в кратчайшие сроки подтверждает высокий уровень готовности региона к зимнему сезону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.