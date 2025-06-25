Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 17:04

Более 80 тыс кв м кустарников кронировали и опилили в Подмосковье с начала года

На территории Московской области коммунальные службы ежемесячно проводят работы по уходу за зелеными насаждениями. Специалисты уже обработали более 80 тыс. кв. м кустарников во дворах и на общественных пространствах области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Сезонная обрезка стартовала еще в марте. Работы проводятся преимущественно в весенний и осенний периоды.

Основные причины для проведения кронирования:

неравномерное развитие кроны;

необходимость поднятия уровня кроны для обеспечения беспрепятственного движения пешеходов;

наличие механических повреждений растений.

В процессе работ специалисты используют профессиональное оборудование — бензопилы и специализированные кусторезы.

Где коммунальные службы проводят работы по кронированию?

общественные пространства;

придорожные зоны;

дворы.

Технология ухода предусматривает многоэтапное проведение работ. В период с весны по осень обрезка осуществляется 3–4 раза в зависимости от биологических особенностей растений. Общая протяженность обработанных участков составила более 4 тыс. погонных метра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.