Более 80 мероприятий на объектах ЖКХ выполнил «Мособлводоканал» за выходные
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Специалисты «Мособлводоканала» за выходные провели комплексно-восстановительные мероприятия, направленные на поддержание стабильного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение качественного водоснабжения и водоотведения для жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Среди проведенных работ:
- ремонт сетей водоснабжения в городах Ликино-Дулево, Шатура, Куровское;
- устранение утечки в водопроводном колодце в поселке городского типа Обухово;
- промывка сетей и резервуаров чистой воды в Электрогорске и поселке Мишеронский;
- профилактическое обслуживание и ремонт насосного оборудования в Дрезне, Куровском;
- чистка, ремонт и замена насосного оборудования на КНС и очистных сооружениях в Электростали, поселках Мещерский Бор, Аничково, микрорайоне Солнечный города Шатуры;
- замена датчика давления на станции водоочистки в поселке Черусти.
Проведена проверка и восстановление проходимости свыше 40 участков внутриквартальных канализационных сетей в населенных пунктах:
- г. Орехово-Зуево;
- г. Ликино-Дулево;
- г. Куровское;
- г. Дрезна;
- м. о. Шатура: г. Рошаль.
Также, ежедневно контролируется работа и проводится очистка насосов на временных станциях перекачки сточных вод в Орехово-Зуевском и Лосино-Петровском округах.
Данные мероприятия направлены на поддержание устойчивой работы коммунальных сетей и предотвращение возможных сбоев в регионе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.
«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.
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