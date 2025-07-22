сегодня в 19:55

Более 80 мероприятий на объектах ЖКХ выполнил «Мособлводоканал» за выходные

Специалисты «Мособлводоканала» за выходные провели комплексно-восстановительные мероприятия, направленные на поддержание стабильного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение качественного водоснабжения и водоотведения для жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Среди проведенных работ:

ремонт сетей водоснабжения в городах Ликино-Дулево, Шатура, Куровское;

устранение утечки в водопроводном колодце в поселке городского типа Обухово;

промывка сетей и резервуаров чистой воды в Электрогорске и поселке Мишеронский;

профилактическое обслуживание и ремонт насосного оборудования в Дрезне, Куровском;

чистка, ремонт и замена насосного оборудования на КНС и очистных сооружениях в Электростали, поселках Мещерский Бор, Аничково, микрорайоне Солнечный города Шатуры;

замена датчика давления на станции водоочистки в поселке Черусти.

Проведена проверка и восстановление проходимости свыше 40 участков внутриквартальных канализационных сетей в населенных пунктах:

г. Орехово-Зуево;

г. Ликино-Дулево;

г. Куровское;

г. Дрезна;

м. о. Шатура: г. Рошаль.

Также, ежедневно контролируется работа и проводится очистка насосов на временных станциях перекачки сточных вод в Орехово-Зуевском и Лосино-Петровском округах.

Данные мероприятия направлены на поддержание устойчивой работы коммунальных сетей и предотвращение возможных сбоев в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.