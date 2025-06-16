Более 80 м тепловой сети заменили в историческом центре Королева

В летний период сотрудники ресурсоснабжающей организации «Теплосеть» в Королеве проводят комплекс мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к предстоящему осенне-зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках комплексного благоустройства сквера у проходной РКК «Энергия» и во избежание возможных разрушений территории в случае необходимости проведения ремонтных работ в осенне-зимний период специалистами АО «Теплосеть» выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 530 мм на улице Ленина.

В ходе ремонтных работ заменено 80 м трубопроводов центрального отопления с установкой компенсатора. Это повысит надежность работы отопительного трубопровода, снизит риск аварий и позволит более эффективно учитывать температурные расширения трубопровода в условиях эксплуатации зимой.

Такие мероприятия являются важной частью системного подхода к подготовке инфраструктуры теплоснабжения и обеспечению ее бесперебойной работы в осенне-зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.