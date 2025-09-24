Более 80 концессий на строительство объектов по обращению с отходами заключили с 2022 года

Ключевым фактором для создания десятков новых мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов стало заключение концессионных соглашений. Их подписывают региональные власти и инвесторы. Методологическую помощь в разработке и оформлении этих документов оказывает Российский экологический оператор, сообщила пресс-служба РЭО.

«Сейчас реализуется 81 концессионное соглашение в 40 регионах. Сумма инвестиций в эти проекты составляет более 300 млрд рублей. Государственно-частное партнерство зарекомендовало себя как эффективный механизм развития инфраструктуры обращения с отходами», — сообщила генеральный директор ППК «РЭО» Ирина Тарасова.

Ирина Тарасова уточнила, что благодаря этим вложениям в стране появятся новые мощности по обработке отходов — 9,77 млн тонн в год, по утилизации — 3,95 млн тонн в год и по захоронению — 6,84 млн тонн в год.

Чтобы ускорить развитие инфраструктуры, в 2025-м году Правительство приняло распоряжение № 649-р. По нему 19 регионов могут заключать концессии без конкурса и оперативно приступать к проектированию и строительству объектов. Это позволило ускорить сроки реализации проектов более, чем на год. РЭО оказал содействие в подготовке документации 13 субъектам из этого списка. Они заключили 28 концессий почти на 112 млрд рублей, благодаря чему появятся мощности по обработке 3,1 млн тонн отходов. Среди них: Алтайский край (4 соглашения), Архангельская область (2), Еврейская АО (1), Карачаево-Черкесская Республика (1), Краснодарский край (1), Красноярский край (6), Курганская область (1), Оренбургская область (1), Приморский край (6), Республика Калмыкия (1), Республика Коми (1), Тверская область (1), Чукотский АО (1). Также РЭО консультировал Хабаровский край при заключении концессии в рамках частной инициативы.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.