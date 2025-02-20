Более восьми тысяч территорий Подмосковья расчистили от снега за сутки

Более 8 000 дворовых и общественных пространств Московской области убрали от снега за сутки, сообщили в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Снегопад, прошедший в ночь с 18 на 19 февраля, затронул половину территорий региона, образовав снежный покров толщиной три см.

Для ликвидации последствий метели было задействовано свыше 1 400 единиц специализированной коммунальной техники.

Первостепенное внимание уделялось очистке входных групп, лестничных пролетов и подъездам к контейнерным площадкам с целью обеспечения беспрепятственного проезда экстренных служб и мусоровозов.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области предупредили, что в течение суток снегопад ожидается в городских округах: Красногорск, Лобня, Одинцовский, Подольск, Ленинский, Долгопрудный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.