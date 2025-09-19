Более 8 тыс заявок на ремонт газового оборудования поступило на регпортал Подмосковья

Более 8,5 тыс. жителей Подмосковья уже оценили удобство подачи заявки на замену или ремонт газового оборудования через регпортал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы отправить заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, указать тип оборудования, адрес и желаемую дату визита мастера. Решение поступит в личный кабинет в течение 3 рабочих дней. А дальше вам позвонят и подтвердят или согласуют новую дату и время приезда специалиста.

Акт выполненных работ поступит в электронном виде в личный кабинет. Его необходимо подписать онлайн с помощью Госключа.

Также подать заявление на замену или ремонт газового оборудования можно в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.