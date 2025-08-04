сегодня в 13:20

Более 780 МКД Подмосковья с начала года получили обновленные инженерные сети

С начала года в рамках региональной программы капитального ремонта во внутренних инженерных системах проведены работы в 783 многоквартирных домах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Работы выполняет фонд капитального ремонта Московской области, подведомственный министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Отремонтированы 1 588 инженерных систем, включая:

центральное отопление;

газоснабжение;

энергоснабжение;

холодное и горячее водоснабжение;

водоотведение (канализация).

ТОП-5 округов по объему выполненных работ:

г. о. Красногорск — 227 систем в 117 многоквартирных домах;

г. о. Солнечногорск — 99 систем в 45 домах;

г. о. Электросталь — 63 системы в 31 доме;

г. о. Талдомский — 48 систем в 25 домах;

г. о. Домодедово — 48 систем в 24 домах.

Работы продолжаются — до конца года работы планируется провести в еще более 900 домах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.