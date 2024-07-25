Более 75% соцобъектов подготовили в Москве к новому отопительному сезону

Свыше 75% социальных объектов подготовили в Москве к предстоящему отопительному сезону. Все мероприятия завершатся в установленный срок, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Подготовке к осенне-зимнему периоду социальных объектов — школ, детских садов, больниц, поликлиник и других — уделяется особое внимание, ведь со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день завершили подготовку более 6,4 тыс. таких объектов, что составляет больше 75% от общего плана. Специалисты завершили работы в том числе на свыше 4,5 тыс. объектов образования, более 1,1 тыс. — здравоохранения, 422 — культуры и 218 — спорта.

В мегаполисе продолжается масштабная работа по подготовке объектов ЖКХ, жилых домов, соцобъектов и административных зданий к предстоящему отопительному сезону. Специалисты проводят гидравлические испытания тепловых сетей.

Всего в Москве подготовят более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов. Все мероприятия завершатся в установленный срок — до 25 августа.