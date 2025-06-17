Более 700 входных групп МКД отремонтировали в Подмосковье в мае
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Входная группа — первое, что встречает жилец или гость перед входом в подъезд. От того, как она обустроена и насколько хорошо отремонтирована, зависит удобство и качество жилья. За май 2025 года в многоквартирных домах Московской области специалисты управляющих организаций отремонтировали более 700 входных групп, в их числе: козырьки, ступени, перила, пандусы и двери. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Так, работы были проведены в следующих округах: Одинцово, Балашиха, Химки, Королев, Люберцы, Реутов, Красногорск.
Отработка задач проходит под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Требования к входным группам:
- лестница должна быть оборудована перилами высотой 900 мм;
- входные двери должны иметь плотные притворы, самозакрывающиеся устройства;
- над входом в каждый подъезд должна быть установлена информационная табличка с нумерацией;
- все элементы входной группы должны быть освещены.
По вопросам о состоянии входных и внутриподъездных дверей жители могут обратиться в свою управляющую организацию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.
Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.