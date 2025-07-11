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Более 700 входных групп МКД отремонтировали в Подмосковье в июне

Входная группа многоквартирного дома — это совокупность архитектурных и инженерных элементов на входе в здание: тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны, лестничные пролеты. Все элементы отвечают за комфортное передвижение и мобильность всех групп граждан. За июнь в многоквартирных домах Московской области специалисты управляющих организаций отремонтировали более 700 входных групп, в их числе: козырьки, ступени, перила, пандусы и двери, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Отработка задач проходит под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Среди ключевых работ:

устранение повреждений дверей, в том числе тамбурных;

восстановление целостности ступеней;

ремонт навесных козырьков и перил;

обновление лакокрасочного слоя.

Работы проведены в городском округе Мытищи, на улице Юбилейная, дома № 19в, в подмосковном Подольске, на улице Тепличная, дома № 2, а также в Одинцово, Можайское шоссе, дом № 25.

По вопросам состояния входных групп и внутриподъездных дверей жители могут обратиться в свою управляющую организацию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.