Более 700 технарушений устранили аварийные службы Подмосковья за неделю

На минувшей неделе ГКУ МО «МОС АВС» было поставлено на контроль 721 технологическое нарушение на объектах жизнеобеспечения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Из них:

142 случая касались подачи горячей воды,

250 — теплоснабжения,

210 — электроснабжения,

117 — водоотведения.

Все нарушения были оперативно устранены.

За обозначенный период оперативные группы провели 50 выездов в муниципальные образования, рабочие бригады — 48. Выполнено 49 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору.

С начала 2024 года специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели 7 342 выезда. Из них:

1 447 выполнено рабочими бригадами,

5 895 — оперативными группами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.