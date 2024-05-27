сегодня в 16:22

Более 700 мусоропроводов заменят в многоквартирных домах Москвы в 2024 году

Работы по замене мусоропроводов пройдут в 187 многоквартирных домах столицы в рамках региональной программы капитального ремонта в этом году, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Новые мусоропроводы, их установят свыше 700, будут оснащены автоматической системой очистки. На верхнем этаже такой конструкции фиксируется большой ерш, проходящий по всей длине мусоропровода. Он подключен к электричеству и водопроводу. В него же будет заливаться чистящее средство.

Также стволы новых мусоропроводов будут выполнены из нержавеющей стали, которая не впитывает неприятные запахи.

Для поглощения звуков в новых мусоропроводах между полостями ствола находится уплотнитель шириной около 3 см.

Отмечается, что мусоропроводы устанавливаются в домах высотой 5 и более этажей.