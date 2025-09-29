Более 7 тыс подмосковных специалистов оформили ИТ-ипотеку за три года

Более 7 тыс. ИТ-специалистов Московской области за три года улучшили свои жилищные условия благодаря программе льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Подмосковье предоставляет ИТ-компаниям гранты за привлечение в штат высококвалифицированных специалистов. Эта поддержка позволила усилить технологический сектор региона свыше 15 тыс. профессионалов. В свою очередь, работающие в регионе айтишники имеют право воспользоваться льготной ипотекой — федеральной мерой поддержки, благодаря которой больше 7 тыс. сотрудников сферы высоких технологий смогли улучшить свои жилищные условия», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Айтишники Подмосковья в возрасте до 50 лет включительно могут оформить льготную ипотеку со ставкой до 6% годовых на сумму до 18 млн рублей на покупку жилья в регионе.

Для получения ИТ-ипотеки специалист должен быть гражданином России и работать в аккредитованной ИТ-компании, зарегистрированной в Московской области и пользующейся налоговыми льготами, на протяжении всего срока кредита. При этом его средняя заработная плата за последние 3 месяца должна составлять не менее 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Если заемщик уволится из одной ИТ-компании, чтобы сохранить льготную процентную ставку, ему необходимо устроиться в другую компанию в течение 6 месяцев.

Подробнее ознакомиться с условиями предоставления ИТ-ипотеки можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/ipoteka.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.