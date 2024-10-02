Более 7 тыс м тепловых сетей капитально отремонтируют в Королеве

Более 7 тыс. метров тепловых сетей отремонтируют в Королеве. В результате надежность теплоснабжения повысится для 215 домов и 85 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся на проспекте Космонавтов, на линиях закольцовки между Котельной «Новые Подлипки» и Котельной «3, 3А» от ул. Маяковского, д. 10а до ул. Маяковского и от пр-кт Королева, д. 7 до ул. Сакко и Ванцетти.

Ранее в рамках работы по модернизации системы теплоснабжения города в Королеве была введена в эксплуатацию новая котельная на ул. Пионерская, обновлены две магистрали протяженностью 2,9 км от самых крупных котельных центра города: «Самаровка» и «Новые Подлипки».

Благодаря участию в госпрограммах на ближайшие два года запланированы не менее масштабные проекты: обновление водоводов, капремонт основных тепловых магистралей протяженностью 23 км, а также капитальный ремонт четырех котельных: «3,3А» в мкр. Юбилейный, «Текстильщик», «Самаровка» и «Альфа-Лаваль».

На реализацию проектов, которые станут самой крупной модернизацией сферы ЖКХ в истории города, планируется направить более четырех миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.