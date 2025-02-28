Более 7 млн рублей штрафов заплатят в Подмосковья за грязь во дворах

В рамках проекта «Чистый двор» Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разработан алгоритм выявления и устранения локальных навалов отходов на дворовых территориях МКД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Порядок фиксации нарушений использует искусственный интеллект по камерам «Безопасный регион» выявляет факт сброса КГО. Ответственные лица в муниципалитете в течении 24 часов распределяют задачу по уборке на исполнителей — управляющую организацию или МБУ по содержанию территорий. Если нарушение не устранено за 48 часов, то исполнители получают штраф.

Так, обслуживающим организациям за месяц вынесено 143 постановления на сумму более 7 млн рублей.

Также камеры зафиксировали за оставлением крупногабаритного мусора на дворовых территориях 7 физических лиц. Сумма штрафа для каждого из них составит до 5 000 рублей.

Для оперативного выявления случаев сброса отходов сотрудники муниципальных центров управления регионом, МБУ и УО подключены к чат-боту, в котором автоматически отображаются новые нарушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.